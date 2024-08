Dario Dreznjak al Napoli Basket: è ufficiale!

Il Napoli Basket sceglie Dario Drežnjak nello spot di ala grande. Bosniaco con cittadinanza croata di 204 cm, è nato a Mostar nel 1998. Ecco un estratto del comunicato:

“Dario inizia la sua carriera con l’H.K.K. Siroki nel campionato bosniaco, giocando per cinque stagioni dal 2016 al 2021 e conquistando due campionati nel 2018-19 e nel 2020-21. In seguito, si trasferisce al K.K. Zadar in Croazia, dove vince due campionati nel 2022-23 e nel 2023-24 ed una Coppa di Croazia nel 2023-24. Dal 2022 Drežnjak fa parte della Nazionale Croata.

Drežnjak ha realizzato 14,1 punti, 4,5 rimbalzi di media in Lega ABA, e 12,7 punti, 3,7 rimbalzi in Premijer Liga nella stagione 2023-2024. Nel 2022-2023, l’atleta della nazionale croata ha viaggiato su medie di 14,6 punti in Lega ABA e 13,2 punti in Premijer Liga, con 4,7 rimbalzi a partita in entrambe le competizioni.

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva SS Napoli Basket:

“Con Dario aggiungiamo un giocatore che porterà equilibrio alla squadra. È un’ala grande con un buon tiro da tre, con un’ottima comprensione del gioco e la capacità di supportare i compagni. Difensivamente è molto adatto al sistema di Milicic. Arriva con grande motivazione e con l’età giusta per fare un passo avanti nella sua carriera.”

Dichiarazione di Dario Drežnjak:

“Sono felice ed emozionato di essere un nuovo giocatore del Napoli Basket e non vedo l’ora di iniziare questo viaggio, sono davvero grato di avere questa opportunità. Questo è un nuovo ed entusiasmante capitolo della mia carriera e sono impaziente di contribuire al successo della squadra. Il Napoli Basket è un club con tifosi appassionati e non vedo l’ora di giocare di fronte a loro. Sono pronto a dare il massimo, a lavorare sodo con i miei compagni di squadra e a portare orgoglio a questa incredibile città. Forza Napoli!“