Darius Thompson ha parlato della possibilità di giocare per l’Italbasket

Se la porta di Paolo Banchero sembra più socchiusa che mai, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi da parte della star degli Orlando Magic, l’Italbasket potrebbe in futuro guardare a Darius Thompson come naturalizzato da convocare per i prossimi impegni. La point guard americana ha disputato una super stagione regolare di EuroLega con il Baskonia ed è dotata di passaporto italiano grazie al matrimonio con Chiara, ragazza conosciuta quando giocava a Brindisi e sposata nel 2020.

Thompson, che in questa stagione di EuroLega ha mantenuto 12.6 punti e 6.7 assist di media, ha parlato della possibilità di indossare la maglia azzurra in un’intervista con BasketNews.

Potrebbe essere una possibilità per il futuro. Al momento però non sono sicuro. Se ci sarà un’occasione, di sicuro la coglierò: mi piacerebbe molto giocare per l’Italia, ma una decisione non è ancora stata presa. Sono concentrato su questa stagione col Baskonia, magari ne parleremo in futuro. Non ho ancora parlato con la FIP, se ne occupa il mio agente. Per ora gli ho detto di rimanere concentrato su questa stagione, non voglio pensare alla Nazionale. Prima d’ora non avevo mai pensato di poter giocare per una Nazionale europea. Sono americano, ma di certo le cose sono cambiate un po’ da quando vivo qui e da quando ho una moglie italiana.

Insomma, sembra presto per sperare di vedere Thompson in azzurro. Magari in estate, quando la stagione di club sarà terminata, l’ex Brindisi avrà le idee più chiare. Per Pozzecco sarebbe sicuramente un’aggiunta importante, visto che Thompson è stato uno dei migliori playmaker di EuroLega in questa stagione, con ben 9 partite in doppia cifra per assist.

E chissà che nei prossimi mesi Darius Thompson non possa tornare a giocare in Italia: nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento della Virtus Bologna.