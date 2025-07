Darius Thompson lascia ufficialmente l’Efes, ma non si trasferirà in Italia

Nonostante i rumors delle scorse settimane, che lo hanno collegato prima all’Olimpia Milano e poi alla Virtus Bologna, Darius Thompson non giocherà in Italia nella prossima stagione. L’americano, che da qualche anno ha passaporto italiano, in mattinata ha lasciato ufficialmente l’Efes, dove giocava dal 2023. La sua prossima tappa sarà sempre in EuroLega, ma a Valencia.

Oyuncumuz Darius Thompson ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunuyoruz. Kendisine formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Thank you Darius! pic.twitter.com/i942WUweVb — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 11, 2025

Thompson, che potrebbe essere anche convocato in Nazionale da Pozzecco per EuroBasket (nonostante le possibilità siano ridotte), proseguirà quindi nella massima competizione continentale dove nell’ultima stagione ha mantenuto 9.5 punti e 4.5 assist di media.