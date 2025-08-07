Darius Thompson: visite mediche a Valencia e poi finalmente in azzurro

Come anticipato, oggi doveva essere la giornata di Darius Thompson, e così è stato. L’americano con passaporto italiano questa mattina era a Valencia, dove ha sostenuto le visite mediche per il club con cui disputerà l’EuroLega nella prossima stagione dopo due anni all’Efes. Poi la partenza alla volta di Trieste.

✅🏥 @dthomp15 Cas 👉 Darius Thompson completa su fichaje con Valencia Baskethttps://t.co/6uge9boY7A Val 👉 Darius Thompson completa el seu fitxatge amb Valencia Baskethttps://t.co/bNYATu19XR Eng 👉 Darius Thompson completes his signing with Valencia Basket… pic.twitter.com/cpuJYwGF3t — Valencia Basket Club (@valenciabasket) August 7, 2025

Thompson è arrivato poco fa nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, dove l’Italbasket si sta allenando in vista dell’amichevole di domani era alle 20 contro la Lettonia. Per la prima volta il playmaker ha indossato la maglia azzurra, anche se solo quella d’allenamento, e ha salutato compagni e staff. Domani sarà a disposizione di Pozzecco per la partita contro la Lettonia, per dare i primi segnali al CT in vista della probabile convocazione ad EuroBasket.

“Sono molto contento di essere qui, ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra” le prime parole di Darius Thompson in Nazionale.