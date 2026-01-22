Darko Milicic durissimo con i club serbi: “Graham è peggio di me, non gioca neanche. Una grande rapina”

Darko Milicic torna a far discutere il mondo del basket con dichiarazioni dure e senza filtri nei confronti dei club serbi. L’ex seconda scelta assoluta del Draft NBA 2003, considerata uno dei più grandi bust della storia, ha criticato apertamente le principali squadre serbe per l’eccessivo ricorso a giocatori stranieri costosi, sostenendo che questa strategia stia danneggiando sia lo sviluppo dei talenti locali sia la sostenibilità del sistema. Quello dei giocatori stranieri è un tema molto caro ai serbi, visto che nella storia della Nazionale balcanica nessun naturalizzato è mai stato convocato proprio per via del forte nazionalismo in questo senso.

Intervenuto nel podcast serbo Luka i Kuzma, Milicic ha puntato il dito contro la politica di mercato adottata da squadre come la Stella Rossa e il Partizan Belgrado, accusate di investire cifre elevate su giocatori stranieri che, a suo giudizio, non offrono un rendimento adeguato. Secondo l’ex centro, molti di questi atleti arrivano con contratti sproporzionati rispetto al loro reale valore e finiscono per non crescere, né tecnicamente né come asset di mercato. Al contrario, in diversi casi il loro valore diminuisce dopo una o due stagioni, lasciando i club con costi elevati e pochi benefici sportivi.

Pur riconoscendo che in EuroLega il livello di competizione impone scelte diverse, Miličić ritiene ingiustificabile applicare la stessa logica anche nei campionati e nelle competizioni regionali, dove l’obiettivo dovrebbe essere anche la formazione. L’ex giocatore NBA è stato particolarmente duro parlando della firma di Devonte’ Graham con la Stella Rossa la scorsa estate. Arrivato come un colpaccio di mercato, lo statunitense finora ha deluso nonostante l’ottima stagione di squadra della Stella Rossa, segnando solo 3.0 punti di media in 7 partite di EuroLega. “Ero scioccato quando ho sentito quanto guadagna Graham alla Stella Rossa. Il tipo non gioca neanche, è peggio di me, una rapina più grande di me. Incredibile. Trovo questo fenomeno davvero affascinante” ha dichiarato il lungo serbo.