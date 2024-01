“L’NBA È UNA VERGOGNA”, l’ACCUSA di coach Darko Rajakovic dei Raptors dopo la sconfitta coi Lakers

Toronto ha perso questa notte di un solo punto contro i Los Angeles Lakers. Dopo la partita, il coach dei Raptors, Darko Rajakovic, si è scagliato contro l’arbitraggio della partita:

“È scandaloso. Quello che è successo stasera è una vera e propria vergogna. Vergogna per gli arbitri, vergogna per la lega che ha permesso tutto questo. 23 tiri liberi per loro e a noi vengono concessi 2 tiri liberi nel quarto quarto? Come si gioca? Capisco, ho rispetto per tutte le stelle del campionato, ma anche noi abbiamo delle stelle in squadra”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa post-partita.

“Com’è possibile che Scottie Barnes, che è un giocatore di calibro All-Star in questa lega, vada ogni singola volta al canestro con forza, cercando di arrivare al canestro senza fare flop e senza cercare di ottenere chiamate di fallo, ottenga due tiri liberi in tutta la partita. Come è possibile? Come me lo spiegherete? Dovevano vincere stasera? Se è così, fatecelo sapere, non ci saremmo presentati alla partita. Basta che gli diamo la vittoria. Non è stato giusto stasera. Non è la prima volta che ci capita. Scottie Barnes diventerà un All-Star, sarà il volto di questa lega. Quello che sta accadendo qui in questa stagione, lo sto trattenendo. È uno schifo totale”.

