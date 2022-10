Daron Russell ha stabilito il nuovo record di punti in Lega Adriatica

C’è una nuova stella in Lega Adriatica. Nell’ultima giornata di campionato, Daron Russell ha segnato la bellezza di 47 punti contro lo Zadar, tirando 13/31 dal campo, 14/16 ai liberi e subendo 13 falli. I 47 punti sono un nuovo record assoluto in Lega Adriatica, un torneo istituito nel 2001. Il precedente primato, i 46 punti di Vladimir Mihailovic, risaliva solo allo scorso marzo.

Russell è una point guard americana di soli 180 centimetri, rookie del Mornar Bar dopo quattro anni in NCAA tra Rhode Island e Maryland. Nella prima partita di campionato, una settimana fa, Russell aveva già segnato 41 punti ed è quindi diventato l’unico giocatore della Lega Adriatica ad iniziare la stagione con due prestazioni da oltre 40 punti. Russell è ora detentore di due delle migliori sei prestazioni individuali del torneo. Il suo Mornar Bar ha vinto entrambe le gare: 83-91 contro l’Igokea e 100-91 contro lo Zadar.

4⃣7⃣ POINTS

AdmiralBet #ABALiga has a new scoring king! 👑@MornarBar point guard Daron Russell set the new all-time record for the most points made in a single game by one player!

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PytuA3sEMI

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) October 9, 2022