Daryl Morey vorrebbe declassare il tiro da tre punti

Daryl Morey è stato uno dei dirigenti NBA più discussi negli ultimi mesi, partendo dalle tensioni con la Cina scatenate da un suo tweet nell’autunno del 2019 fino ad arrivare al passaggio ai Philadelphia 76ers in off-season, dopo aver detto addio agli Houston Rockets.

Ospite del podcast Rights to Ricky Sanchez, dedicato alle vicende dei Sixers, Morey ha formulato una proposta destinata a far discutere. La sua idea sarebbe di far valere di meno l’attuale tiro da tre punti per limitarne l’abuso.

Ormai ci sono più tiratori dall’arco che giocatori in grado di segnare dal mid range o nel pitturato. Perciò dovremmo riflettere sul fatto che ormai tre punti per un tiro da dietro l’arco potrebbero essere troppi. Il tutto era nato per allargare il campo e favorire giocate dinamiche in penetrazione ma ora si esagera, quei tiri dovrebbero valere 2,5 punti invece che 3. Mi aspetto che ci siano davvero delle modifiche, ormai una tripla dall’angolo ha lo stesso tasso di difficoltà di una conclusione al ferro leggermente contestata perciò quel tiro vale troppo.

