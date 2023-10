Datome e i derby col Galatasaray: “Ci lanciarono un caricabatterie in campo”

Gigi Datome, ottimo podcaster italiano, ha partecipato come ospite a un altro podcast super seguito in Italia, sicuramente tra i più ascoltati nel nostro Paese: Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Parlando della sua esperienza in Turchia, Datome ha raccontato del suo primissimo derby con la maglia del Fenerbahce in casa del Galatasaray:

“La prima volta con il Galatasaray pensavo fossero stelle cadenti, invece erano monetine. Una mi ha anche preso e mi ha fatto un taglietto. A un certo l’arbitro ha anche fermato la partita perché aveva visto un caricabatterie del telefono con il filo lungo in campo. A tutto c’è un limite”, ha racconto Gigi Datome.



Gigi Datome è diventato un idolo dei tifosi del Fenerbahce e anche recentemente lo hanno ricordato, di conseguenza era odiatissimo dai tifosi del Galatasaray, acerrimi rivali proprio dei gialloneri di Istanbul.

Vi invitiamo ad ascoltare tutta la puntata di Tintoria con l’intervista a Gigi Datome che potete trovare QUI.

