Daum regala a Tortona la sua prima storica vittoria in A: Brescia KO

Germani Basket Brescia – Bertram Tortona 77-79

(22-20, 18-17, 18-26, 19-16)

Arriva alla seconda partita utile la prima vittoria storica di Tortona in Serie A. Il successo, arrivato sul campo di una Brescia ancora a zero punti, porta la firma di Mike Daum, top scorer dei piemontesi con 16 punti ma soprattutto autore del dagger che, a pochi secondi dalla sirena, ha regalato ai suoi il decisivo +4.

Sanders e Daum aprono la gara con due triple, in un primo quarto che inizialmente Tortona controlla. A 3′ dalla prima sirena Mitrou-Long, dalla distanza, porta Brescia avanti 14-13, e grazie ad un ispirato Amedeo Della Valle i padroni di casa arrivano al 10′ sopra 22-20. Filloy da tre permette a Tortona di tornare in vantaggio all’inizio del secondo periodo: gli ospiti danno battaglia e raggiungono il +4 con Mascolo, prima di un break di 7-0 che riporta avanti Brescia. Due liberi di Petrucelli chiudono il primo tempo sul 40-37 per la Germani.

Tortona recupera subito in apertura di terzo quarto, passando in vantaggio con Daum e Cain per il 44-48. La battaglia è serratissima, finché finalmente gli ospiti con Wright e Mascolo trovano il +5 che conclude la terza frazione. Cannon firma subito il +7 nel quarto periodo, poi per 3′ circa non segna nessuno. Mascolo e Daum trovano addirittura il +9, Cain ai liberi il massimo vantaggio di +10 e per Brescia sembra notte fonda. Invece la squadra di coach Magro prova a tornare sotto con una tripla di Gabriel. A meno di 2′ dalla fine Della Valle tira fuori 5 punti consecutivi dal cilindro per il -2. Wright toglie le castagne dal fuoco con due liberi, ma Cobbins risponde convertendo un gioco da tre punti sul 74-75. Con 54” da giocare Daum segna da tre il canestro del +4 che fa respirare gli ospiti. Mitrou-Long sbaglia, Cobbins segna due liberi e Filloy fallisce la tripla con 8” sul cronometro. La chance di mandarla al supplementare è di Della Valle, che però sbaglia sulla sirena. Il risultato finale è di 77-79.

Brescia: Gabriel 7, Moore 9, Mitrou-Long 12, Petrucelli 8, Della Valle 21, Eboua, Parrillo, Cobbins 9, Biatcha NE, Burns 6, Laquintana 3, Moss.

Tortona: Mortellaro NE, Wright 11, Cannon 4, Tavernelli 3, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3, Mobio NE, Sanders 8, Daum 16, Cain 9, Macura 7.

Foto: Bertram Tortona