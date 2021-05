David Griffin accusa gli arbitri e la NBA per l’infortunio di Zion Williamson

Zion Williamson si è fratturato un dito ed è fuori a tempo indeterminato, col rischio di rivederlo direttamente l’anno prossimo visto che mancano solo 6 partite al termine della stagione. Una notizia che mette a serio rischio le possibilità dei New Orleans Pelicans di completare la rimonta verso il Play-in. David Griffin, vicepresidente della franchigia, non l’ha presa bene, ha dichiarato che l’infortunio di Williamson si poteva evitare ed ha scaricato la colpa sugli arbitri.

Pelicans’ David Griffin blames officiating for Zion Williamson’s broken finger: “He’s injured now because of the open season there’s been on Zion Williamson in the paint… There’s more violence encouraged in the paint against Zion Williamson than any player I’ve seen since Shaq” pic.twitter.com/7rYQ7A1mfR

— Ben Golliver (@BenGolliver) May 7, 2021