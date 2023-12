David Okeke in arresto cardiaco 2 volte in una gara in Islanda

David Okeke, che attualmente gioca in Islanda, è andato in arresto cardiaco due volte durante la partita della sua squadra, il Knattspyrnufélagið Haukar, contro il Tindastól in Premier League islandese.

Okeke è crollato nel secondo quarto, ma il suo pacemaker gli ha dato una scossa che ha fatto ripartire il cuore. Si sarebbe alzato in piedi e avrebbe poi ricevuto un’altra spinta dal pacemaker.

Okeke si è poi seduto sulla panchina dell’Haukar, ma è stato presto trasferito all’ospedale di Sauðárkrók. Maté Dalmay, l’allenatore dell’Haukar, ha raccontato che il medico ha detto che Okeke aveva subito due lievi arresti cardiaci.

Tindastóll ha vinto la partita, 78 a 68, ma Okeke aveva già segnato 14 punti nei primi 17 minuti di gioco quando è avvenuto l’incidente.

Okeke, che ha 25 anni ed è nato a Monza, in Italia, sta ora giocando la sua terza stagione in Islanda, ma ha giocato gli ultimi due inverni con il Keflvíking. Il ragazzo ex Auxilium Torino ha anche giocato con la nazionale italiana U19 ai Mondiali del 2017, quando la squadra ha vinto una medaglia d’argento.

Speriamo naturalmente che David Okeke possa continuare a giocare regolarmente, nonostante i problemi di cuore che lo stanno attanagliando da diversi anni.

Fonte: mbl.is

