Davide Pascolo, futuro in prestito in Serie A2

Fino a qualche anno fa, Davide Pascolo era considerato uno dei migliori lunghi italiani in circolazione. Dopo una super annata a Trento, è passato a Milano dove alla fine è rimasto due stagioni senza trovare troppo spazio. In seguito Pascolo è tornato a Trento, ma la parabola discendente non si è arrestata e, secondo L’Adige, ora il suo futuro sarà in Serie A2.

Pascolo starebbe infatti per passare in prestito all’Assigeco Piacenza, squadra che disputerà il girone verde al via questo weekend. Il giocatore scenderà per la prima volta in A2 da quando la giocò con la maglia di Trento, proprio conquistando la promozione in A e vincendo anche l’MVP della Coppa Italia dell’allora LegaDue.

Il lungo italiano, 31 anni il prossimo dicembre, ha già disputato tre partite con Piacenza in Supercoppa LNP, non rientrando più nei piani di Trento. Ora ci sarà però un trasferimento definitivo per il resto della stagione. Nelle tre gare giocare con l’Assigeco, Pascolo ha segnato 7.5 punti di media con 8.3 rimbalzi.