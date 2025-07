DAZN saluta il basket: LBA, EuroLega e EuroCup spariscono dal “Pacchetto Full”

Settimana scorsa la LBA ha assegnato a Sky i diritti televisivi Pay, ovvero due partite di campionato alla settimana compreso il match di cartello. C’è grande attesa però per capire a chi andranno i diritti OTT su tutte le altre gare: negli ultimi anni, dal 2022 in poi, i diritti sono stati di Eleven Sports prima e poi, quando l’emittente è stata acquisita da DAZN, di quest’ultima.

DAZN ha trasmesso fino all’ultima stagione sia tutte le partite di LBA, sia tutti i match di EuroLega e EuroCup. Nelle scorse ore l’emittente ha però inviato una comunicazione in cui annuncia delle modifiche a DAZN Standard, che oltre a prendere ora il nome di DAZN Full vede l’uscita di scena completa del basket. L’ultimo appuntamento in programma è per EuroBasket 2025, da fina agosto ai primi di settembre, poi la palla a spicchi sparirà dal palinsesto di DAZN sia per quanto riguarda la LBA che per le coppe europee.

Per i diritti OTT, le opzioni che rimangono sul tavolo sono Discovery, che già deteneva i diritti in sublicenza da DAZN per la trasmissione satellitare e trasmetteva le partite su Eurosport più una in chiaro per giornata su Nove e DMAX, e Deltatre, che potrebbe lavorare in sinergia con la LBA per la creazione di una piattaforma di streaming ad hoc.