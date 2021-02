Sono De’Aaron Fox per la Western Conference e Giannis Antetokounmpo per la Eastern i due giocatori della settimana in NBA.

L’esterno dei Sacramento Kings ha prodotto 31 punti di media con quasi 9 assist nelle quattro vittorie riportare dalla sua squadra. Il greco, invece, ha realizzato 24 punti aggiungendo 10 rimbalzi e 6 assist nei quattro successi ottenuti dai Milwaukee Bucks.

NBA Players of the Week for Week 7. West: De’Aaron Fox (@SacramentoKings)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/rdexk3yao6 — NBA (@NBA) February 8, 2021

