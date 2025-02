De’Aaron Fox e Zach LaVine trovano una nuova casa in una trade a 3

A pochi giorni dalla trade deadline NBA, le mosse di mercato continuano a scuotere la lega, e l’ultima coinvolge tre squadre in uno scambio clamoroso: Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Chicago Bulls. De’Aaron Fox e Zach LaVine hanno trovato una nuova sistemazione!

Fox ai San Antonio Spurs: un nuovo leader per Wembanyama

Il protagonista principale della trade è senza dubbio De’Aaron Fox, il talentuoso esterno che lascia Sacramento per unirsi ai San Antonio Spurs, come da lui desiderato. Assieme a Fox, gli Spurs acquisiscono anche Jordan McLaughlin, aggiungendo così un altro tassello nel reparto guardie. Fox arriva a San Antonio per formare un duo esplosivo con Victor Wembanyama, portando esperienza, velocità e leadership a una squadra giovane che punta a costruire un progetto vincente intorno alla sua stella francese.

Full trade: Spurs: De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, three first round picks (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), three second round picks (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 own back) Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, their own 2025 pick via SAS https://t.co/UgwylCUYAO — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2025

Sacramento punta su LaVine e un ricco pacchetto di scelte

I Sacramento Kings, in cambio di Fox, ricevono un altro realizzatore di primo livello: Zach LaVine. L’ex Chicago Bulls tornerà a far coppia con DeMar DeRozan, ricreando la combinazione che aveva già dato spettacolo ai Bulls.

Oltre a LaVine, i Kings ottengono Sidy Cissoko dagli Spurs e un prezioso pacchetto di scelte future:

Tre prime scelte al Draft : 2025 dagli Charlotte Hornets, 2027 da San Antonio e 2031 dai Minnesota Timberwolves.

: 2025 dagli Charlotte Hornets, 2027 da San Antonio e 2031 dai Minnesota Timberwolves. Tre seconde scelte: una dai Bulls nel 2025 e due nel 2028.

Con questo scambio, Sacramento punta a restare competitiva, mantenendo un’ottima coppia di scorer e accumulando asset importanti per il futuro.

Chicago avvia la ricostruzione

Dopo anni di incertezze, gli Chicago Bulls hanno deciso di premere il pulsante della ricostruzione, smantellando il nucleo attuale e puntando su nuovi innesti. La trade porta a Chicago Kevin Huerter (ex Sacramento), Zach Collins e Tre Jones (provenienti dagli Spurs), oltre a recuperare la propria scelta al Draft 2025 che era in possesso di San Antonio. Per i Bulls, questa mossa segna la fine di un’era e l’inizio di un nuovo percorso, con l’obiettivo di ricostruire una squadra più giovane e promettente. Stiamo a vedere chi vincerà questa trade che ha messo De’Aaron Fox e Zach LaVine.