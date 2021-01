Debutto da sogno per James Harden con la maglia dei Brooklyn Nets

Non poteva andare meglio il debutto di James Harden con i Brooklyn Nets, impegnati in una partita ostica contro gli Orlando Magic vinta alla fine 122-115. Il Barba, alla sua prima gara con la nuova squadra, ha chiuso con una tripla-doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, diventando il settimo giocatore della storia NBA a iniziare una avventura con una nuova squadra con una tripla-doppia, il primo con una tripla-doppia da 30 o più punti.

James Harden has become the first player in NBA history to record a 30-point triple double in their debut with a team.

And Kevin Durant has 42 points.

— Malika Andrews (@malika_andrews) January 17, 2021