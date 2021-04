Deck guida il Real Madrid a una facile vittoria sull’Olympiacos

REAL MADRID-OLYMPIACOS 72-63

(20-11, 16-15, 17-12, 19-25)

Un Olympiacos senza più pretese si presenta a Madrid con un Real che invece vorrebbe evitare un’altra sconfitta. Il Real parte fortissimo piazzando un 9-2 e va subito in controllo della partita, andando a chiudere il primo quarto in vantaggio per 20-11. Il vantaggio aumenta nella seconda frazione e raggiunge il massimo distacco sul +11 (27-11). Alla fine si va all’intervallo lungo con i madrileni che chiudono avanti sul 36-26. Alla ripresa il Real continua a martellare sui malcapitati greci e al 25′ raggiunge il nuovo massimo vantaggio sul 47-33 dopo la tripla di Thompkins. Non c’è alcuna competizione e si va all’ultimo quarto sul punteggio di 53-38. Nell’ultima frazione non ci sono troppi scossoni e per i padroni di casa la partita scivola tranquillamente verso la sirena finale. Il Real vince per 72-63.

Real: Deck 18, Tavares 15, Carroll 9

Olympiacos: Vezenkos 22, Laretzakis-Spanoulis-Mckissic-Printezis 7

Nato nel 1994 ad Alghero e attualmente studente fuori sede presso l’Università di Padova, indirizzo Filosofia. Basketuniverso lo vede tra le sue fila fin dalla fondazione. Ama raccontare storie sportive, non importa di che tipo. La passione per lo sport fa da corollario ad un amore compulsivo per Cinema e Letteratura.