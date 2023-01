Dejan Bodiroga ha detto di essersi “raccomandato” di lasciar giocare Campazzo in EuroLega

Da qualche mese Dejan Bodiroga si è insediato come nuovo presidente di EuroLeague. L’ex cestista serbo di Milano, Real Madrid e Panathinaikos è stato per anni una delle stelle della competizione, fin da quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Bodiroga, parlando con il sito serbo Sportal, ha dichiarato di essersi raccomandato con le autorità finanziarie di accettare il tesseramento di Facundo Campazzo da parte della Stella Rossa. Un appello che però non è stato ascoltato, visto che Finance Panel di EuroLeague ha deciso di estendere in blocco del mercato della Stella Rossa fino almeno al prossimo 1 marzo.

“Il 30 dicembre il management di EuroLeague ha mandato una raccomandazione alle commissioni competenti e indipendenti, Management Control Commission e Finance Panel, per permettere il tesseramento di Facundo Campazzo da parte della Stella Rossa e permettergli così di giocare, perché è nell’interesse della competizione“ – ha dichiarato Bodiroga. “Allo stesso tempo, supportiamo tutte le decisioni che vanno nella direzione del rispetto di tutte le regole riguardanti la stabilità finanziaria e il fair play, il che significa anche che la supervisione verrà intensificata”.

Nonostante sia il presidente, comunque, Bodiroga non ha alcuna possibilità di intervenire. Un’amnistia potrebbe essere concessa solo da Maršal Glickman, direttore esecutivo di EuroLeague, il quale però nei giorni scorsi aveva parlato tramite un comunicato ufficiale esprimendo rammarico per la decisione, ma sostanzialmente confermandola.