Brutte notizie per i New Orleans Pelicans: Dejounte Murray ha subito un grave infortunio alla gamba destra nel corso della partita contro i Boston Celtics. Il giocatore si è accasciato improvvisamente a terra dopo un’azione offensiva, afferrandosi la parte posteriore della gamba destra. Gli esami diagnostici hanno successivamente confermato la rottura del tendine d’Achille, un infortunio che lo terrà fuori per la maggior parte dell’anno solare.

Una stagione difficile per Murray

Dejounte Murray aveva già affrontato problemi fisici in questa stagione, avendo subito una frattura alla mano nella partita inaugurale della regular season. Nonostante ciò, il giocatore era riuscito a mantenere ottime medie: 17.9 punti, 6.5 rimbalzi, 7.6 assist e 2.1 palle rubate in 34 minuti di gioco.

Pelicans: una stagione da dimenticare

Con un record di 12 vittorie e 37 sconfitte, i Pelicans sono al penultimo posto della Western Conference e fuori dalla corsa ai playoff. La perdita di Murray rappresenta un ulteriore colpo durissimo per la squadra, che ha già dovuto affrontare numerose difficoltà nel corso della stagione.

L’infortunio di Murray non solo mette fine alla sua annata, ma complica ulteriormente il futuro immediato dei Pelicans, che dovranno ora trovare soluzioni per affrontare il resto della stagione senza una delle loro principali pedine.

