Malcolm Delaney, combo guard dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, è l’unico giocatore single della squadra e ora è a caccia di una fidanzata per non annoiarsi nel capoluogo meneghino, vista anche la partenza dell’amico Kevin Punter.

L’ex NBA e Barcelona scherzosamente ha scritto su Twitter che, ora che non c’è più il suo compagno di merende Kevin Punter, non sa più come divertirsi quando non si allena insieme alla squadra. Perciò l’unica soluzione possibile è quella di trovare una compagna con cui condividere il proprio tempo libero.

Lo stesso Kevin Punter, lui ex Milano e ora al Partizan con un contratto faraonico, ha risposto all’amico Malcolm Delaney dicendo che ora gli deve assolutamente trovare una fidanzata per trascorrere in serenità le giornate meneghine, come potete vedere dai tweet qui sotto:



Una possibile soluzione è arrivata direttamente da un follower su Twitter. J Littlestone l’ha invitato a chiedere a Giorgio Armani di portare alle partite delle cheerleader. Delaney non ha disdegnato la proposta e, anzi, ha ritwittato scrivendo che si tratta di una buona idea.



Naturalmente la conversazione è tutta in tono goliardico. Non dobbiamo però dimenticarci che questi giocatori, all’infuori dei compagni di squadra o di amici americani che giocano in squadre vicine, non hanno nessuno. A meno che appunto si portiano la famiglia dagli Stati Uniti. Ma una famiglia bisogna averla. In quest’ultimo anno e mezzo è stato ancora più difficile. Con i locali chiusi, le possibilità di incontrare italiani e fraternizzare con loro si sono davvero ridotte all’osso.

Ci auguriamo che in questa stagione a Milano Delaney possa divertirsi perché Milano è una città bellissima e ha molto da offrire, con o senza Kevin Punter.

