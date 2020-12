Delaney il migliore, Punter flop: le pagelle di Barcellona-Olimpia Milano

Punter 5: Incappa in una serata storta, non fa mai canestro ed è un guaio per l’Olimpia che deve fare a meno di Rordriguez.

Leday 5.5: soffre in difesa Mirotic e Davies, anche lui come Punter litiga col ferro.

Micov 5.5: buon inizio, va via via spegnendosi quando c’era bisogno dei suoi canestri.

Moraschini 6: ha il difficile compito di far rifiatare Delaney e non demerita, portando inensità ed ordine alla causa.

Roll 5.5: dà energia dietro, ma è troppo poco per raggiungere la sufficienza.

Tarczewski 5.5: pochi minuti in campo, non ripete la buona prova di Mosca.

Delaney 8: pericolo costante per la difesa del Barcelona che negli ultimi minuti gli toglie il respiro, offuscando il proprio ex e tutta Milano.

Shields 7: solita partita solida dell’ex Trento, anche se nel finale si perde come i suoi compagni.

Brooks 6: è parte attiva nel recupero di Milano del primo quarto, nel secondo tempo fa quasi da spettatore.

Hines 7: l’anima di Milano, sempre presente su ambo i lati del campo.

Datome 5: soffre la fisicità dei lunghi spagnoli, non va meglio in attacco. Appare molto lontano dalla forma migliore.

Messsina 5.5: paga il brutto approccio dell’Olimpia ed il ritardato ingresso di Delaney nell’ultimo periodo.

Barcelona: Davies 8 Hanga 5.5 Bolmaro sv Smits 6.5 Huertel sv Oriola 6 Abrines 6 Higgins 7 Martinez sv Kuric 6 Mirotic 8 Calathes 7 All.Jasikevicius 7