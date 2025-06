Delirio in Gara-2 tra Olympiacos e Panathinaikos: Giannakopoulos cacciato dal palazzetto

Il Panathinaikos ha perso Gara-2 delle finali del campionato greco in casa dell’Olympiacos, che ha così pareggiato la serie 1-1. C’era grande attesa e timore intorno alla finale, dopo quanto avvenuto alle Final Four di Abu Dhabi tra le due tifoserie e la pesantissima rivalità tra le due formazioni. Gara-2 ha dato sfogo a tutti questi timori, in particolare prima della palla a due. A pochi minuti dall’inizio della partita infatti il patron del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, è stato cacciato dal Peace and Friendship Stadium.

Arrivato al palazzetto, Giannakopoulos è stato ovviamente preso di mira dai tifosi dell’Olympiacos. È stato però quando questi ultimi hanno iniziato ad offendere sua figlia, che si vede spesso alle partite interne del Panathinaikos, che il presidente biancoverde ha perso le staffe. Giannakopoulos si è avvicinato minaccioso al tavolo delle statistiche, chiedendo che fossero presi provvedimenti per il comportamento dei tifosi dell’Olympiacos. Alla fine, come detto in diretta su ERT3, gli arbitri hanno chiesto che Giannakopoulos fosse scortato negli spogliatoi. Una volta fuori dalla scena, il presidente del Panathinaikos ha caricato alcune storie sul suo profilo Instagram: “Mi hanno costretto ad andarmene. Stavano insultando mia figlia e io sono stato quello che è stato cacciato. Il pubblico ministero mi ha detto che aveva il diritto di arrestarmi, ma che mi stava facendo un favore. Perché non mi arresti se è questo che dice la legge? Ciò che è successo oggi è una vergogna. Arrestatemi oppure lasciatemi tornare a bordocampo. Io non ho provocato nessuno, sono rimasto seduto e ho visto i tifosi insultare mia figlia!”.

Dopo queste storie, sono seguite due versioni discordanti. Secondo l’Olympiacos, Giannakopoulos sarebbe scappato fuori dal palazzetto per evitare l’arresto. Secondo invece il Pana, il presidente avrebbe lasciato l’arena di sua volontà, dopo quanto accaduto.

Leggi anche: Virtus Bologna, il punto sul pacchetto italiani 2025-2026