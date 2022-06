Dell e Sonya Curry in tribuna coi nuovi partner… che erano sposati tra loro

Sugli spalti del TD Garden per Gara-4, in occasione della straordinaria prestazione del loro primogenito Steph Curry, erano presenti sia Dell Curry che la sua ormai ex moglie Sonya. I due, una delle coppie più apprezzate del panorama NBA, insieme fin dal liceo, si sono separati l’anno scorso, e non senza polemiche e rumors vari.

Nulla di strano che si siano presentati entrambi per Gara-4, e nemmeno che lo abbiano fatto con i rispettivi nuovi partner, ovviamente in posizioni dell’arena differenti. Ciò che però ha stupito, per non dire scioccato, dei due nuovi compagni di Dell e Sonya è che alcuni utenti su Twitter hanno scoperto che prima erano sposati tra loro, proprio come i genitori di Curry.

Confrontando le foto della donna che accompagnava Dell Curry e dell’uomo al fianco di Sonya con una foto di famiglia di qualche anno fa, appare infatti che i due nuovi partner formassero un tempo una coppia. Una coincidenza incredibile, se fosse confermata: talmente incredibile che deve esserci qualche storia dietro, della quale probabilmente non sapremo mai.

nah this crazy. They switched partners 💀 pic.twitter.com/XqsduY4B90 — LakeShowYo (@LakeShowYo) June 11, 2022