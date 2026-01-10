Delonte West è in comunità e non assume alcol o droghe da un mese

Il 2026 inizia con una buona notizia riguardante Delonte West. L’ex giocatore NBA da qualche anno è protagonista di avvistamenti per strada, spesso in condizioni precarie: West infatti vive da senzatetto e in passato ha fatto abuso di alcol e droga, subendo vari arresti. Una condizione che prescinde gli oltre 8 milioni di dollari guadagnati nella sua carriera tra Cleveland, Boston e Dallas e che ha molto a che fare con le patologie di cui soffre l’ex giocatore, tra cui il bipolarismo.

In questi giorni sul web è però circolato un video che fa ben sperare: per la prima volta dopo anni West è entrato in comunità e, secondo quanto raccontato, sarebbe sobrio da 30 giorni sia per quanto riguarda le droghe che l’alcol. Nel video che sta girando si vede un Delonte particolarmente allegro, intento a vestirsi in quella che sembra una struttura ospitale.

Diversi anni fa, quando la sua triste storia era diventata virale, Mark Cuban, allora owner dei Dallas Mavericks, si era offerto di aiutare Delonte West pagandogli il soggiorno in comunità: una soluzione durata solo poche settimane, dopodiché l’ex giocatore era uscito ed era tornato a vivere per strada. La speranza è che la situazione attuale possa invece proseguire più a lungo e mettere finalmente un punto a questa storia.