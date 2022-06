Delonte West ha spiegato perché è tornato a chiedere l’elemosina in strada

Di recente sono diventati virali un paio di video in cui l’ex giocatore NBA, Delonte West, è stato visto mendicare e vagare per le strade della Virginia. Le telecamere di TMZ Sports sono state in grado di raggiungere il 38enne e ora ha rotto il silenzio sulle clip di cui sopra.

Quando gli è stato chiesto se stesse bene, West ha rivelato che stava bene. L’ex guardia NBA ha riconosciuto che stava davvero chiedendo soldi e che questo era qualcosa che doveva fare per i suoi figli:

“È tutto come sembra”, ha detto West, tramite TMZ Sports. “Ho dei figli. Sono tra un lavoro e l’altro. Le persone possono aiutarmi il più possibile, ma sai, come uomo devo fare quello che devo fare per i miei bambini”.

West ha anche parlato dei suoi legami con la BIG3, che ha provato a rimetterlo in piedi un paio di mesi fa. Apparentemente, è stato tagliato a causa della dura concorrenza, ma West è ancora felice di aver avuto l’opportunità.

Insomma, la situazione di Delonte West è ancora molto complicata e difficilmente riuscirà a togliersi dalla strada in fretta. La speranza è sempre che il tutto possa finire per il meglio per l’ex giocatore NBA e siamo certi che il mondo NBA farà di tutto per aiutarlo.

