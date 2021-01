Delonte West ha trovato un nuovo lavoro

Prosegue il recupero di Delonte West, che nei mesi scorsi grazie all’intervento di Mark Cuban, owner dei Dallas Mavericks, era entrato in una clinica di riabilitazione per disintossicarsi e imparare a tenere sotto controllo il suo bipolarismo.

Dopo diversi mesi in clinica e il ricongiungimento con la madre lo scorso settembre, West ha anche trovato lavoro nella stessa clinica di cui era stato paziente in questi mesi, il Rebound Therapy Center in Florida.

Update on Delonte West: West now has a job at the Rebound therapy center in Florida, which is the rehab facility he attended.

Dallas Mavericks owner Mark Cuban reunited West with his mother in September and has stayed in close contact.

