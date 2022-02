Delonte West si allena in palestra: obiettivo giocare in BIG3

Si torna a parlare di Delonte West, dopo che pochi mesi fa era stato arrestato in Florida. La notizia aveva avuto ancor più risonanza dal momento che West aveva iniziato un percorso di disintossicazione e aveva trovato lavoro proprio nella clinica di cui era ospite. Nelle scorse ore sui social è apparso un video di West in palestra, mentre per la prima volta da anni a questa parte lo si vede tirare a canestro.

Delonte West back on a basketball court 🙏 (h/t @AhnFireDigital ) pic.twitter.com/872DVrOxIy — NBA Central (@TheNBACentral) February 17, 2022

Immagini che già così avevano dato speranza riguardo un miglioramento della condizione psico-fisica di West. Secondo TMZ, l’ex giocatore di Cavs e Celtics si starebbe allenando per tentare di partecipare alla BIG3 la prossima estate. Come ogni anno, il torneo di 3vs3 sarà itinerante per tutti gli USA e riporterà sul parquet tanti ex giocatori. A luglio, West compirà 39 anni: non gioca a livello professionistico dal 2015.