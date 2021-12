DeMar DeRozan è entrato nei protocolli NBA contro il COVID-19

La star dei Chicago Bulls, DeMar DeRozan, è entrata nei protocolli di salute e sicurezza contro il COVID-19 dell’NBA. L’ex Spurs e Raptors era stato appena nominato giocatore della settimana della NBA nella Eastern Conference dopo aver segnato una media di 30 punti in una settimana da 3 a 0 per i Bulls.

Questo è un duro colpo per i Chicago Bulls poiché stavano cercando di bloccare il più in alto possibile la loro posizione nella Eastern Conference. Hanno anche un calendario difficile in arrivo poiché dovranno affrontare i Denver Nuggets, i Cleveland Cavaliers e i Miami Heat. Sarà dura per la franchigia di Windy City vincere queste partite. Ma Zach LaVine è sembrato uno dei migliori giocatori della NBA in questa stagione e si assicurerà che i Bulls competano fino all’ultimo secondo.

Ci auguriamo naturalmente che DeMar DeRozan non abbia il COVID e che possa tornare prestissimo a giocare in NBA con Lonzo Ball, Zach LaVine e compagni. Purtroppo i protocolli di salute e sicurezza saranno un’incognita per tutta l’annata, anche se il Coronavirus sta impattando molto meno rispetto al 2020-2021. Speriamo che la situazione si normalizzi del tutto nel 2022-2023: Questo e l’obiettivo e la speranza di tutti.

