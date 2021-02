DeMar DeRozan si unisce al coro: anche lui si lamenta per l’esclusione dall’All Star Game

In poche ore, sono già arrivate via Twitter le lamentele di praticamente tutti gli “snobbati” di questo All Star Game 2021: dopo Ja Morant e Christian Wood, anche DeMar DeRozan si è espresso sui social per non essere stato inserito tra i giocatori selezionati per la Western Conference.

DeRozan sta disputando la miglior stagione personale da qualche anno a questa parte, sta segnando 19.8 punti di media con 5.0 rimbalzi e 6.9 assist e i suoi San Antonio Spurs sono tra le migliori sorprese di questi primi due mesi, quinti ad Ovest con un record di 16-11. “Non posso evitare di pensare a quanto sia tutto così finto…” ha scritto DeRozan su Twitter.

Can’t help but think how fake it is… — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) February 24, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.