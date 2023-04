DeMarcus Cousins torna in campo.

Niente NBA per lui nonostante i workout delle scorse settimane. Il futuro di Cousins sarà a Puerto Rico, con i Guaynabo Mets, squadra che ha l’obiettivo di tornare a competere per il titolo nell’isola caraibica, nonostante una stagione finora non esaltante.

Il campionato portoricano, però, per Boogie sarà soprattutto un’occasione per rimettersi in mostra e strappare un contratto per la prossima stagione NBA.

Cousins potrebbe già esordire domani in casa con il Santurce oppure sabato 15 contro il Bayamon, al più tardi il 18 con Mayaguez.