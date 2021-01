DeMarcus Cousins ha attaccato duramente James Harden poco prima della trade

La serata è stata indubbiamente caratterizzata dallo scambio che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets, ma non sono passate inosservate le parole che DeMarcus Cousins aveva usato per commentare gli sviluppi delle ultime 24 ore e criticare aspramente il comportamento dell’ormai ex compagno.

Boogie, arrivato ai Rockets in offseason, ha prima voluto puntualizzare di aver scelto Houston per John Wall e non per Harden, poi ha lanciato una vera e propria bomba riferendosi alle parole del Barba dopo la sconfitta di ieri notte contro i Lakers: “La mancanza di rispetto è iniziata molto prima di qualsiasi intervista”.

Boogie Cousins says his interest to play with the Rockets is because of John Wall (Not Harden)

He adds that the disrespect started long before this, references training camp — Taylor Rooks (@TaylorRooks) January 13, 2021

DeMarcus Cousins on James Harden's comments about Houston's roster last night: "The disrespect started way before any interview." — Marc Stein (@TheSteinLine) January 13, 2021

