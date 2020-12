DeMarcus Cousins, messaggio per James Harden dopo il buon debutto in preseason

Nella notte gli Houston Rockets, guidati dalla coppia John Wall – DeMarcus Cousins, hanno sconfitto agilmente i Chicago Bulls nel proprio debutto assoluto in preseason. Il playmaker ex Wizards ha chiuso con 13 punti e 9 assist in 19′, mentre Boogie con 14 punti, 5 rimbalzi e 3/4 da tre punti in 15′.

Dopo la partita, alla quale non ha ovviamente preso parte James Harden, Cousins ha lanciato un messaggio nemmeno troppo velato all’indirizzo del Barba, che secondo i rumors vorrebbe lasciare Houston per una contender (in particolare al momento sembrerebbe esserci una squadra più papabile delle altre). “Penso sia stato un bello spettacolo per chi ci ha guardati, per chi era interessato. Abbiamo dimostrato che c’è ancora un’ottima squadra qui, nonostante quanto sta succedendo intorno a noi” ha dichiarato Boogie.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.