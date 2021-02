DeMarcus Cousins non avrà troppe pretendenti, ma i Lakers saranno tra queste

DeMarcus Cousins potrebbe tornare ai Los Angeles Lakers e chiudere la stagione in giallo-viola. Il centro verrà tagliato dagli Houston Rockets in queste ore e sarà quindi libero di firmare per una contender, secondo Kevin O’Connor di The Ringer però per lui non ci sarà una fila troppo lunga viste le difficoltà di questi primi mesi, al rientro dall’infortunio al crociato che lo aveva costretto a stare fuori tutta la stagione 2019-20.

Tra le pretendenti a Boogie però ci dovrebbero essere appunto i Lakers, squadra che aveva firmato Boogie nell’estate 2019 proprio prima che si rompesse il crociato. In questa stagione il centro, con Houston, ha mantenuto fin qui 9.4 punti e 7.6 rimbalzi di media in 25 partite. I Lakers sono corti sotto canestro, hanno appena perso Anthony Davis per circa un mese e quindi la firma di Cousins avrebbe perfettamente senso.

Sources: The Lakers will be among the teams to pursue DeMarcus Cousins. The market will be limited for Cousins, sources say. He has struggled this year after returning from multiple major injuries. But for LA or any team in need of big man depth, few options bring higher upside. — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 20, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.