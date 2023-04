DeMarcus Cousins non pensa che Jokic debba vincere il terzo MVP: “Non è ancora uno dei GOAT”

DeMarcus Cousins è stato ospite nelle scorse ore del podcast di Kevin Garnett, KG Certified. Il lungo, fuori dalla NBA da diversi mesi dopo svariati problemi fisici, ha ovviamente parlato anche del ruolo di centro nella NBA moderna. Dopo la “sparata” secondo cui oggi DMC sarebbe il terzo miglior centro della Lega dopo Nikola Jokic e Joel Embiid, Cousins ha dichiarato che secondo lui il serbo non dovrebbe vincere il terzo premio di MVP di fila.

Anche quest’anno, come negli scorsi due, Jokic ed Embiid si contenderanno infatti fino all’ultimo l’MVP. Il camerunese, che avrebbe potuto vincerlo in passato ma ha sempre chiuso al secondo posto, quest’anno ha vinto nuovamente la classifica marcatori, portando Philadelphia al terzo posto ad Est con 33.1 punti, 10.2 rimbalzi e 4.2 assist di media.

Secondo Cousins, l’MVP non dovrebbe andare a Jokic perché sarebbe il terzo di fila, qualcosa che in NBA si è vista solo con Bill Russell, Wilt Chamberlain e Larry Bird, ultimo a vincere tre MVP consecutivi tra il 1984 e il 1986.

Non sono d’accordo col dare a Jokic tre MVP di fila perché a quel punto dovremmo iniziare a chiederci: è il miglior giocatore di sempre? Penso che su questo possiamo tutti essere d’accordo nel dire che non lo è. Non sto dicendo che non lo possa diventare, o che non meriterà di più nel corso della sua carriera. Ma a questo punto della carriera, non sono d’accordo nel dire questo. Non ha vinto nulla, non è nemmeno mai stato alle Finals.

Jokic in questa stagione ha sfiorato la tripla-doppia di media con 24.5 punti, 11.8 rimbalzi e 9.8 assist a partita. Il serbo ha anche condiviso lo spogliatoio con Cousins nei Nuggets della scorsa stagione, quando Boogie era proprio il suo backup a Denver.

The chance of Jokić getting three MVPs in a row doesn’t sit right with Boogie.

NEW episode of KG Certified with @boogiecousins just dropped on our YouTube ⬇️ pic.twitter.com/CqR116Lzgx

— SHOWTIME Basketball (@shobasketball) April 10, 2023