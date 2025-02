Dennis Schroder critica il mercato NBA: “È come uno SCHIAVISMO moderno”

Mancano poche ore al termine del mercato NBA, che si chiuderà alle ore 21 italiane di giovedì 6 febbraio: da quel momento, le squadre potranno ingaggiare solo i giocatori che si libereranno tramite buyout. Uno di coloro che rischiano di cambiare squadra è Dennis Schroder, arrivato ai Golden State Warriors a stagione in corso dai Brooklyn Nets. Il tedesco non ha avuto l’impatto che ci si aspettava nella Baia ed è tra i giocatori sacrificabili da parte degli Warriors qualora si presentasse qualche ghiotta occasione.

Una posizione che Schroder non gradisce particolarmente: il tedesco nelle scorse ore ha espresso una forte critica riguardo al processo di scambi nell’NBA, paragonandolo ad una forma di “schiavitù moderna”. In un’intervista con Dalton Johnson di NBC Sports Bay Area, Schroder ha dichiarato: “È come la schiavitù moderna. Alla fine, tutti possono decidere dove andrai, anche se hai un contratto. Sì, ovviamente, guadagniamo molti soldi e possiamo mantenere le nostre famiglie, ma se dicono: ‘Domani non vieni a lavorare, vai laggiù’, possono deciderlo loro. Devono cambiare un po’ questa cosa”.

Schroder, 31 anni, sta mantenendo 10.6 punti, 4.4 assist, 2.3 rimbalzi e 1.0 palla rubata per partita con gli Warriors. Secondo lui, se Luka Doncic è stato scambiato, allora nessuno è realmente al sicuro. “Luka Doncic è appena stato scambiato ed è stato cinque f*****e volte nel First Team All-NBA. All-Star, ha portato soldi ai Mavericks, li ha trascinati alle NBA Finals l’anno scorso. Ora perderà 117 milioni di dollari perché è stato scambiato, e non c’è imposta sul reddito statale. Da ora, vedo il mercato come qualcosa di ancora più pazzesco di prima, perché se scambiano qualcuno del genere, allora nessuno è al sicuro”.