Dennis Schröder diventa protagonista di Call of Duty

Il rapporto fra il mondo dei videogames e quello del basket è sempre più stretto. Non solo per i giochi che riproducono la pallacanestro ma anche per la grande passione dei giocatori per le console.

Per questo motivo le case produttrici dei giochi scelgono sempre più spesso degli atleti come testimonial. È questo il caso di Call of Duty che si appresta a rilasciare una nuova versione di Warzone con la mappa aggiornata di Verdansk.

Per il lancio Activision ha deciso di coinvolgere una serie di personaggi noti. Fra questi anche alcuni sportivi come Dennis Schröder dei Los Angeles Lakers. In sua compagnia nel trailer ci sono anche il giocatore di baseball Mookie Betts e il calciatore Jack Grealish dell’Aston Villa. Insieme a loro anche una serie di cantanti, specialmente hip hop.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.