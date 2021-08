Dennis Schröder firma un annuale con i Boston Celtics

Dopo aver rifiutato un quadriennale da $84 milioni di dollari offerto dai Los Angeles Lakers pensando di poter ambire a cifre ben più alte, Dennis Schröder si è visto chiudere le porte in faccia da tutte le franchigie NBA e, alla fine, il playmaker ha accettato la proposta dei Boston Celtics: annuale da $5.9 milioni.

L’accordo tra il play tedesco e i Celtics è stato prima riportato da Adrian Wojnarowski, poi confermato dallo stesso giocatore attraverso i suoi canali social.

Free agent G Dennis Schroder has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 10, 2021