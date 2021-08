Dennis Schroder ha rifiutato un contratto annuale con i Celtics

Sembra non finire più la telenovela che riguarda il futuro di Dennis Schroder.

Il giocatore attualmente è ancora free agent e sembrano essere ormai pochissimi gli scenari rimasti per lui: nessuna squadra infatti è disposta ad offrirgli un contratto che corrisponda alle sue esigenze.

Secondo quanto riportato da Jordan Schultz, giornalista di Espn, Schroder avrebbe rifiutato nelle ultime ore una proposta da parte dei Boston Celtics, forse l’unica vera squadra che abbia mostrato un interesse concreto per il giocatore tedesco.

#Celtics have offered Dennis Schroder a one-year deal – at the taxpayer $5.9M MLE – per league sources. The current hold up for Schroder is twofold: He wants the full MLE – which is $9.5M – and also seeks a second-year player option. Boston doesn’t want to be hard-capped.

— Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 10, 2021