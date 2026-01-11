Dennis Schroder squalificato 3 partite per aver aggredito Luka Doncic 40′ dopo la fine della gara

La NBA ha annunciato nelle scorse ore una sospensione di 3 partite, senza stipendio, per Dennis Schroder in seguito alla partita tra i Los Angeles Lakers e i suoi Sacramento Kings. La motivazione della Lega è una aggressione da parte del tedesco a un giocatore avversario avvenuta nei corridoi della Crypto.com Arena circa 40′ dopo la fine della gara. Poco dopo i giornalisti del mondo NBA hanno rivelato chi fosse la vittima, rimasta inizialmente anonima: Luka Doncic. Da qui è partita la ricostruzione dell’accaduto, che ha fatto emergere alcuni video ripresi durante la gara in cui si vede lo sloveno provocare più volte Schroder.

“Dovevi firmare quel contratto, baby” dice Doncic a Schorder, riferendosi al rinnovo che i Lakers avevano proposto al tedesco nell’estate 2021. Schroder rifiutò la proposta speranzoso di guadagnare più degli 82 milioni di dollari in 4 anni proposti, rimanendo però con un pugno di mosche in mano e venendo costretto poi a firmare con i Boston Celtics per il minimo salariale. In un altro video, si vede Schroder avvicinarsi a Doncic e dirgli: “I’ll beat the s**t out of you”, un modo molto colorito per dirgli che lo avrebbe picchiato.

This is why Dennis Schroder swung on Luka in the tunnel after the game 😭 pic.twitter.com/pPhXAWi59D — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 11, 2026

“I’m gonna beat the sh*t out of you” Dennis Schroder to Luka 😳 pic.twitter.com/kBeOLQ1McG — Lakers All Day Everyday (@LADEig) December 29, 2025

Dopo la partita Schroder avrebbe cercato il confronto con Doncic, dicendo che non può permettere di venire chiamato “bitch” in campo senza conseguenze. Deandre Ayton e la sicurezza dell’arena sono intervenute separando i due contendenti, con il giocatore tedesco trasportato sul pullman della squadra da coach Doug Christie e alcuni compagni. Lunedì è previsto un altro incontro a Sacramento tra Kings e Lakers, ma come detto Schroder non ci sarà.