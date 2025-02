Dennis Smith Jr. lascia il Real Madrid: quale futuro per lui?

Dennis Smith Jr. ha deciso di interrompere la sua avventura con il Real Madrid per cercare di rientrare anche lui nel mondo della NBA.

L’americano ha avuto un’esperienza meno fortunata con il Real Madrid. Arrivato in Spagna da poco, Smith non è riuscito a integrarsi nella squadra, disputando solo due partite di EuroLega. Inoltre, non è stato incluso nel roster per la Copa del Rey, facendo emergere difficoltà nella sua condizione atletica. Nonostante l’atteggiamento positivo mostrato al club, il suo passaggio in Europa si è rivelato problematico.

Con un ritorno in NBA che sembra impossibile sul momento, Smith Jr. potrebbe intraprendere un percorso in G League, dove potrebbe trovare opportunità di rilancio dopo una stagione solida con i Brooklyn Nets. La sua esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale per tornare in forma e cercare di attrarre nuovamente l’attenzione delle franchigie NBA.

Se Lonnie Walker IV ha trovato una seconda possibilità con i 76ers, Dennis Smith Jr. cerca di risolvere le sue difficoltà per tornare nel campionato che lo ha visto protagonista. Gli appassionati di basket continueranno a seguire con interesse le loro carriere, sperando di vederli brillare nuovamente sui parquet.

Leggi anche: Lonnie Walker IV torna in NBA? Ufficiale la sua decisione