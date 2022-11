Denunce e rischio squalifiche: in Grecia infuriano le polemiche per questa finestra della Nazionali

In Grecia infuriano le polemiche intorno a questa finestra di qualificazione ai Mondiali 2023.

I greci hanno perso in casa 60-80 contro la Lettonia, presentandosi senza tanti giocatori di EuroLega, vista la concomitanza con le gare della massima coppa europea per club. Alcune pedine importanti si sono unite al gruppo e giocheranno questo pomeriggio in Belgio ma molti hanno dato forfait.

Tra questi figura Georgios Papagiannis che non ha ricevuto dal Panathinaikos l’autorizzazione a unirsi alla Nazionale. Il patron Giannakopoulos ha concesso altri giocatori ma non Papagiannis per una sorta di ripicca contro la federazione greca, accusata di aver tutelato eccessivamente Kostas Sloukas dell’Olympiacos, non chiamandolo per questa finestra.

Un’altra grande polemica è scoppiata con il Partizan Belgrado che ha mandato i suoi atleti (Danilo Andjusic e Uros Trifunovic) con la rappresentativa serba, tenendo a Belgrado Yam Madar e Ioannis Papapetrou. La federazione greca ha annunciato un reclamo ufficiale, inoltrato alla FIBA e alla federbasket della Serbia, poi il presidente del Partizan, Ostoja Mijailovic, ha giustificato i forfait motivandoli con infortuni.

Insomma, nuove polemiche riguardo le finestre della nazionali che continua a far discutere tutte le parti in causa.