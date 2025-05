Denver crolla dopo il primo quarto: OKC domina Gara-7 e va alle Finali di Conference

Gara-7 tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets è stata per larga parte una partita a senso unico: i padroni di casa, dopo un avvio shock da 10-21 nel primo quarto, sono usciti alla distanza, rimontando nel finale della prima frazione e ottenendo alla fine una vittoria netta, 125-93.

Denver si presentava alla partita più importante della propria stagione in condizioni precarie, avendo recuperato miracolosamente Aaron Gordon nonostante uno stiramento di secondo grado subito in Gara-6. Nikola Jokic, come accaduto spesso nel corso della serie, è stato mantenuto su livelli umani grazie ad una difesa perfetta di Alex Caruso e Jalen Williams, mentre l’altro candidato MVP, Shai Gilgeous-Alexander ha messo il punto esclamativo sulla prestazione della squadra con 35 punti in 36′.

I Thunder hanno allungato nel terzo quarto in maniera decisiva e il quarto periodo è stato sostanzialmente garbage time, con in campo solo le riserve per gli ultimi 8′ di partita.

OKC raggiunge le Finali di Conference per la prima volta dal 2016, quando col duo Durant-Westbrook alla fine perse contro i Golden State Warriors, proprio prima della famosa estate dell’addio di KD. Al prossimo turno troverà i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards, che hanno già eliminato Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.