Denver Nuggets, arrivano PESSIME notizie sulle condizioni di Aaron Gordon

I Denver Nuggets probabilmente questa sera dovranno fare a meno di Aaron Gordon nella cruciale Gara-7 contro gli Oklahoma City Thunder. Il giocatore, decisivo in più occasioni durante questi Playoff, ha riportato un infortunio muscolare in Gara-6. Si tratta di uno stiramento di secondo grado che solitamente richiede qualche settimana per guarire. Come riportato da Shams Charania, Gordon sta cercando un modo per poter comunque scendere in campo in Gara-7, ma probabilmente alla fine non ce la farà.

Anche se i Nuggets dovessero passare il turno quindi dovrebbero fare a meno di Gordon almeno per l’inizio dell’eventuale serie contro Minnesota. Una defezione importante visto che l’ex Magic sta segnando 16.8 punti di media in questa postseason, tirando col 38% da dietro l’arco.

Denver’s Aaron Gordon has a Grade 2 hamstring strain and needs several weeks to recover from the injury, sources tell ESPN. The Nuggets’ playoff star has been searching for ways to play in today’s Game 7 against Oklahoma City, but it is becoming physically improbable to do so. https://t.co/YG7ishR0A3

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 18, 2025