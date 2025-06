Denver Nuggets, ceduto Michael Porter Jr ai Brooklyn Nets

Nelle prime ore di Free Agency NBA i Denver Nuggets non hanno firmato nuovi giocatori, ma hanno deciso di concludere una delle trade più importanti dell’estate cedendo Michael Porter Jr ai Brooklyn Nets. Il giocatore, campione NBA nel 2023, ha un contratto fino al 2027 e nella prossima stagione guadagnerà 38.3 milioni di dollari. Insieme a Porter Jr, i Nets ottengono anche una scelta del primo round non protetta nel Draft 2032.

Ciò che Denver riceve in cambio è Cam Johnson, uno dei più apprezzati 3&D della Lega e autore di 18.8 punti di media nell’ultima stagione a Brooklyn.

BREAKING: The Denver Nuggets are trading Michael Porter Jr. and an unprotected 2032 first-round pick to the Brooklyn Nets for Cam Johnson, sources tell ESPN. pic.twitter.com/o6rdWhu3Rl

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025