Denver Nuggets, da 4° al rischio 8° posto: è caos nel finale di stagione regolare

I Denver Nuggets sono stati anche secondi in classifica nella Western Conference in questa stagione, alle spalle dei soli Oklahoma City Thunder. Nelle ultime settimane però la franchigia ha subito una decisa battuta d’arresto: Denver ha perso 6 delle ultime 9 partite e tutte le ultime 3 (contro Minnesota, San Antonio e Golden State), scivolando al 4° posto con un record di 47-31. Un bilancio comunque di tutto rispetto ma che nel caos che è la classifica della Western Conference potrebbe non bastare nemmeno per i Playoff diretti.

Le squadre dietro i Nuggets infatti stanno correndo: gli Warriors, che hanno sconfitto i Nuggets pochi giorni fa, sono in veloce risalita da febbraio, quando è arrivato Jimmy Butler. La loro striscia aperta è ora di 5 vittorie consecutive, a sole 0.5 partite dai Nuggets: la medesima streak dei Timberwolves, sesti con un record di 46-32. Stesso record di Los Angeles Clippers e Memphis Grizzlies, che però a causa degli scontri diretti oggi si dovrebbero accontentare del Play-in.

I Nuggets devono quindi guardarsi bene le spalle: quello che sembrava un fattore campo scontato nei Playoff fino a poche settimane fa, nel peggiore dei casi, potrebbe trasformarsi addirittura in un fattore campo a sfavore nel primo Play-in, col rischio di scivolare da 4° a 8°. Le ultime 4 partite stagionali di Denver non saranno nemmeno troppo semplici: si inizia in casa contro i Pacers, 4° a Est, poi trasferta a Sacramento contro i Kings prima di due gare cruciali contro Memphis Grizzlies (in casa) e Houston Rockets (in trasferta). Denver spera di ricevere un aiuto significativo anche dal rientro di Jamal Murray, out dal 26 marzo: senza di lui, nelle ultime partite, il record della squadra è 1-3 nonostante un formidabile Nikola Jokic.