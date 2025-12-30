jokic infortunio

Denver Nuggets in apprensione per l’infortunio di Nikola Jokic: è grave?

Questa notte la sconfitta dei Denver Nuggets sul campo dei Miami Heat passa sicuramente in secondo piano, messa in ombra dalle immagini dell’infortunio che ha messo KO Nikola Jokic a pochi secondi dalla fine del secondo quarto. Durante un attacco di Miami, Spencer Jones ha inavvertitamente pestato un piede a Jokic arretrando, colpendolo col corpo sul ginocchio che ha avuto una rapidissima quanto dolorosa torsione innaturale. Il centro serbo si è accasciato a terra tenendosi il ginocchio ed è poi uscito dal campo zoppicando vistosamente, senza più fare ritorno sul parquet.

Oggi Jokic farà degli esami per capire l’entità dell’infortunio, per ora non si esclude nessuna ipotesi: quella più accreditata è una iperestensione del ginocchio, quella più grave ma comunque possibile è la rottura del legamento crociato. Il tre volte MVP finora, nella sua carriera, non è mai stato particolarmente soggetto a infortuni: Jokic ha giocato 70 partite su 82 nella scorsa stagione, 79 in quella precedente e 69 nel 2022-23.

In questa stagione Nikola Jokic è al momento ancora il favorito per l’MVP, con numeri che parlano di 29.6 punti, 12.2 rimbalzi e 11.0 assist di media e i Nuggets terzi ad Ovest con un record di 22-10.

