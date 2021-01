Denver Nuggets, Michael Porter Jr. è ufficialmente risultato positivo al COVID

Secondo Mike Singer del Denver Post, coach Michael Malone dei Denver Nuggets ha confermato che Michael Porter è risultato positivo al COVID-19. Il giovane ha saltato 3 partite dall’1 al 6 gennaio a causa della politica di tracciamento dei contatti della NBA. Ne ha saltate altre 4 a causa della quarantena dal 7 al 12 gennaio.

Michael Malone confirmed what was widely suspected.



Michael Porter Jr.’s been out with COVID.