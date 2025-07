Denver Nuggets SCATENATI: tutte le mosse nelle prime 24 ore di mercato

I Denver Nuggets fanno sul serio dopo due stagioni in cui non sono riusciti nemmeno ad andare vicino a ri-vincere il titolo NBA, conquistato nel 2023. La squadra guidata da Nikola Jokic soprattutto nell’ultima stagione ha incontrato serie difficoltà, colpa anche di un roster troppo corto per competere nella post-season. La dirigenza, che poco prima della fine della stagione regolare aveva licenziato Mike Malone e il GM Calvin Booth, sta ora provando a metterci una pezza.

I Nuggets sono sicuramente la squadra più attiva nelle prime 24 ore di Free Agency, insieme agli Houston Rockets. La franchigia del Colorado ha iniziato con un colpo da 90 ieri sera, poco dopo la mezzanotte italiana, cedendo Michael Porter Jr ai Brooklyn Nets in cambio di Cam Johnson. Dopodiché ha riportato a Denver la guardia Bruce Brown Jr, tra i protagonisti del titolo 2023.

Nelle scorse ore poi i Nuggets hanno aggiunto Jonas Valanciunas cedendo Dario Saric ai Sacramento Kings e infine hanno firmato Tim Hardaway Jr con un annuale. Queste mosse portano il roster momentaneo di Denver a questa composizione:

Quintetto: Murray, Braun, Johnson, Gordon, Jokic Panchina: Brown Jr, Watson, Nnaji, Cancar, Jordan, Valanciunas

Da chiarire la posizione di Russell Westbrook, ancora free agent ma che potrebbe alla fine tornare a Denver come backup di Murray.