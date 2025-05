Denver vince a Oklahoma City con una tripla decisiva di Aaron Gordon

In Gara 1 della semifinale della Western Conference, i Denver Nuggets sorprendono tutti e strappano una vittoria in extremis contro gli Oklahoma City Thunder, imponendosi 121-119 grazie a una clamorosa tripla quasi allo scadere firmata da Aaron Gordon. La serie playoff NBA si apre dunque con un colpo di scena, che regala alla franchigia del Colorado un vantaggio cruciale sul parquet avversario.

Partita combattuta e finale al cardiopalma

Per tutta la notte, i Nuggets hanno dovuto rincorrere una squadra del Thunder apparsa compatta e pronta a difendere il fattore campo. Ogni tentativo di rimonta di Denver veniva sistematicamente respinto da un’OKC determinata, ma poco lucida nei momenti decisivi. E proprio quando la vittoria sembrava ormai a un passo per i padroni di casa, è arrivato l’errore fatale.

Con 2.8 secondi sul cronometro e Oklahoma avanti di un punto, Chet Holmgren ha fallito entrambi i tiri liberi, offrendo ai Nuggets un’ultima chance. Il rimbalzo di Christian Braun ha dato il via a una rapida transizione gestita da Russell Westbrook, che con grande visione ha trovato Gordon libero sul perimetro. L’ala dei Nuggets non ha esitato: tiro da tre e… canestro decisivo.

AARON GORDON WITH THE GAME WINNER 😱pic.twitter.com/6Lj4IhGZT5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

Aaron Gordon eroe silenzioso dei playoff NBA

Con questa giocata da campione, Gordon si conferma una delle sorprese più solide di questa post-season. Dopo aver già messo a segno un game-winner al primo turno, l’ex Magic ha dimostrato ancora una volta sangue freddo e capacità di incidere nei momenti chiave. Il suo tiro regala ai Nuggets l’1-0 nella serie contro i favoriti Thunder e cambia l’inerzia psicologica della sfida.

Thunder spreconi nel finale

Oklahoma City dovrà fare i conti con molte recriminazioni: non solo per i liberi sbagliati da Holmgren, ma anche per una gestione poco lucida degli ultimi possessi. In particolare, la scelta di commettere fallo su Denver con Nikola Jokic momentaneamente fuori dal campo ha permesso al centro serbo di rientrare nei minuti finali, contribuendo alla rimonta.

Prossimo appuntamento: Gara 2 ad alta tensione

Con la serie ora sull’1-0 per Denver, la pressione è tutta sui Thunder, chiamati a rispondere immediatamente in Gara 2 per non compromettere il cammino verso le finali di Conference. Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di NBA e playoff ad alta intensità.